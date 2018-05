Magazine Ingressos para o show de Roberto Carlos em Goiânia estão esgotados Apresentação, com a presença de coral e orquestra, será no próximo dia 19 de maio, às 21h, no Ginásio Goiânia Arena

Os ingressos para a apresentação de Roberto Carlos em Goiânia, no próximo dia 19 de maio, estão esgotados. A informação foi confirmada no final da tarde desta sexta-feira (11) pela organização do evento. O show ocorrerá no Ginásio Goiânia Arena, às 21h. Os portões serão abertos ao público às 19h. A apresentação do Rei, como é aclamado pelos fãs e críticos de mús...