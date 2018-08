Magazine Ingredientes que vêm da natureza

De um tempo para cá, os sabonetes industrializados perderam espaço na casa da empresária Valéria Borges, 40 anos. O marco da mudança veio quando ela completou 30 anos e percebeu que já tinha prejudicado muito a pele por falta de cuidados. Há quatro, descobriu uma marca de sabonetes feitos com ingredientes do Cerrado e nunca mais passou pela prateleira dos produtos no superm...