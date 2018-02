Infinitas possibilidades

Peles negras

Berinjela, vinho, marrom-claro, marrom-escuro e preto dão um toque de elegância e sobriedade. A dica é apostar em sombras, batons, blushes e lápis nessas nuances.

Peles morenas

Marrons puros e vermelhos são ótimas escolhas, pois criam um bom contraste com a pele. Bronze, terracota, pele, vinho, abacate, café e grafite também vão bem para as morenas.

Peles claras

Tons de nude deixam a maquiagem discreta, e são ótimos aliados para os dias mais básicos. Quando a pele tem um tom puxando para o rosado, a dica é apostar em cores como verde-militar e terracota.

Peles castanhas

Para as castanhas-amareladas, tons quentes trazem realce e beleza. Outra dica é misturar um tom quente com um toque mais frio, como os nudes rosados.

Orientais

As peles com notas amareladas combinam com os tons que puxam para o verde-floresta e o marrom. Já as com fundo rosado podem optar por cores mais quentes e abertos.