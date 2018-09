Magazine Inez Cabral, filha de João Cabral de Melo Neto, lança O que Vem ao Caso, livro de memórias Livro traz histórias de 70 anos da escritora

"Quando descobri que ele era um cara famoso, as pessoas me olhavam como se eu fosse uma entidade” Inez Cabral, escritora, sobre o fato de ser filha do poeta João Cabral de Melo Neto Nasceu em Barcelona, em 1948. Viveu entre Marselha, Recife, Sevilha, Brasília, Genebra, Berna e Rio. Nas escolas por que passou como interna, foi rebelde e insolente. Era especialmente desafiadora quando ...