Magazine Indicado ao Oscar de melhor ator, Willem Dafoe vive os últimos anos da vida de Van Gogh A melancolia e o isolamento do pintor holandês (1853-1890) são a matéria-prima do longa No Portal da Eternidade

A melancolia e o isolamento do pintor holandês Vincent Willem Van Gogh (1853-1890) são a matéria-prima do longa No Portal da Eternidade, que estreia nesta quinta-feira (07) em Goiânia. No papel do gênio atormentado, o ator Willem Dafoe, que conquistou uma indicação ao Oscar pela elogiada interpretação na cinebiografia dirigida por Julian Schnabel, conhecido no Bra...