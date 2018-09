Magazine Incêndio da Igreja Matriz de Pirenópolis completa 16 anos Em 5 de setembro de 2002, o fogo destruiu todo o acervo da Igreja Nossa Senhora do Rosário, construída entre 1732 e 1736; o responsável por sua restauração se lembra do trabalho realizado e compara tragédia com o incidente do Museu Nacional

Na semana em que o Museu Nacional, do Rio de Janeiro, foi consumido pelas chamas, Goiás lembra a sua própria tragédia histórica. Nesta quarta-feira, 5 de setembro, completam-se 16 anos do incêndio que destruiu a Igreja Nossa Senhora do Rosário (Igreja Matriz), em Pirenópolis. A estrutura, construída originalmente entre 1732 e 1736, foi refeita, mas as perdas patrimoniais e...