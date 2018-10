Magazine Imagine Dragons, Muse e Nickelback são confirmados no Rock in Rio em 2019 Venda oficial do Rock in Rio Card começa no dia 12 de novembro, a partir das 19h

Mais atrações confirmadas no Rock in Rio 2019: Muse, Imagine Dragons e Nickelback (e também os já anunciados Paralamas do Sucesso) são os artistas escalados para encerrar o festival no dia 6 de outubro do ano que vem. A venda oficial do Rock in Rio Card começa no dia 12 de novembro, a partir das 19h. O festival será realizado entre os dias 27 de setembro e 6 de o...