Imagens vazadas de clipe de Anitta e J Balvin geram especulações sobre música-tema da Copa de 2018

A parceria de sucesso entre Anitta e J Balvin pode ganhar uma nova página em breve. Imagens da gravação do clipe de uma nova música vazaram na internet no fim de semana. “Machika” é o segundo 'feat' entre a brasileira e o colombiano. Em novembro deste ano, os dois lançaram “Downtown”, faixa em espanhol que está entre as mais ouvidas no mundo do Spotify.

As fotos que circulam na internet mostram pessoas com roupas coloridas dançando. A presença de bandeiras de vários países e uma bola parecida com a oficial da Fifa gerou especulações sobre a possibilidade da música vir a ser tema da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Os trechos divulgados na internet foram gravados em Medellín, na Colômbia.

“Con J Balvin y con Anitta” 🎧⚽️ Quem aí já está viciado nesse trecho de #Machika? pic.twitter.com/8I2c3zCobE — Projeto Anitta (@ProjetoAnittaBR) 24 de dezembro de 2017