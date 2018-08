Magazine Imagem de estudante agredido com cassetete em Goiânia estampa capa do disco do Mundo Livre Mateus Ferreira da Silva foi atingido na testa por um policial militar durante um protesto na capital em 2017

O álbum “A Dança dos Não Famosos” recém-lançado pelo grupo de rock Mundo Livre S/A traz na capa a imagem da agressão sofrida pelo estudante Matheus Ferreira da Silva, no dia 28 de abril de 2017, em Goiânia. Segundo os integrantes, a escolha traduz o tom político de parte do repertório do novo álbum da banda com músicas inéditas. A agressão de um policial milita...