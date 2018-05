Magazine IF Goiano de Rio Verde recebe pesquisadores de todo o Brasil O evento reúne nesta terça-feira (15), pesquisadores e outros profissionais renomados no âmbito da ciência, tecnologia e inovação no Brasil, que participam de palestras, mesas-redondas, minicursos e oficinas que compõem a programação o evento

Com o tema Cerrado: Ciência, Inovação, Crescimento Econômico, Desenvolvimento Sustentável e Sociedade, a cidade de Rio Verde recebe, a partir desta terça-feira, a reunião regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O evento reúne pesquisadores e outros profissionais renomados no âmbito da ciência, tecnologia e inovação no Brasil, que participam...