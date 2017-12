Idas e vindas na linha do tempo

Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977)

Luke Skywalker, um rapaz órfão, descobre uma mensagem codificada em um pequeno androide adquirido em um ferro-velho. Comandados pela princesa Leia, os rebeldes precisam destruir a Estrela da Morte.

Episódio V - O Império Contra-ataca (1980)

Luke encontra Yoda pela primeira vez. Ele parte ao encontro do mestre no planeta Dagobah. Yoda decide treiná-lo para atuar contra Darth Vader. Enquanto isso, as forças rebeldes estão escondidas.

Episódio VI - O Retorno do Jedi (1983)

Uma nova Estrela da Morte está em construção. Os rebeldes preparam um plano para destruí-la. Luke sabe que precisa ir de novo ao encontro de Darth Vader, revelado como seu pai. Ao ver o filho sendo torturado, Vader se volta contra seu mestre e resgata Luke.

Episódio I - Ameaça Fantasma (1999)

Depois de resgatar a rainha Amidala, os Jedi Obi-Wan Kenobi e Qui-Gon Jinn desembarcam no planeta Tatooine. Qui-Gon Jinn descobre Anakin Skywalker, um garoto de 7 anos dono de uma força mental especial.

Episódio II - O Ataque dos Clones (2002)

Anakin se tornou um adolescente poderoso, mas a República está em perigo. Os cavaleiros Jedi são poucos para defender a República e é preciso criar um exército.

Episódio III - A Vingança dos Sith (2005)

Impregnado pelo medo de perder o filho durante o parto da senadora, Anakin Skywalker cede à promessa de Palpatine de que, ao se converter ao lado sombrio da força, terá o poder de controlar a morte.

Episódio VII - O Despertar da Força (2015)

Rey é uma órfã abandonada num planeta distante que acaba encontrando um droide com informações do paradeiro de Luke Skywalker. Ela é acompanhada por Finn, um stormtrooper desertor da Primeira Ordem, uma organização que quer reaver o Império Galáctico e luta contra a Resistência.

Rogue One (2016)

Filme solo, acompanha Jyn Erso, afastada de seu pai, Galen, devido à exigência do diretor Krennic para que ele trabalhasse na construção da Estrela da Morte. Já adulta, Jyn é resgatada da prisão pela Aliança Rebelde, que deseja ter acesso a uma mensagem enviada por seu pai.