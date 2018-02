Icumam Lab vai premiar projetos de longas e séries para TV do Centro-Oeste

A quinta edição do Icumam Lab – Laboratório de Fomento à Produção Audiovisual no Centro-Oeste, que ocorre de 22 a 28 de abril em Nerópolis, permanece com inscrições abertas até dia 16. Nesta edição, há uma novidade: os melhores projetos de longa-metragem e série para TV serão premiados. A participação, se aprovada pelo processo seletivo entre inscritos, é gratuita. Durante os sete dias de imersão, os projetos serão acompanhados de perto pela equipe de tutores formada por profissionais como a documentarista e pesquisadora Beth Formaggini, a produtora executiva Daniela Aun, a consultora e produtora Mari Brasil, o produtor e curador Rafael Sampaio, a roteirista Sabina Anzuategui e o também roteirista Thiago Dottori. Fernanda de Capua também atuará como consultora de pitching e vai preparar os diretores e produtores que participam do Icumam Lab para apresentarem seus projetos. Após as consultorias, os melhores projetos serão escolhidos. Todas as atividades são voltadas a aprimorar os projetos inscritos e contribuir para a qualificação do mercado audiovisual no Centro-Oeste. A coordenação pedagógica é de Rafael Sampaio e Fernanda de Capua, que também assina a consultoria de Pitching. A diretora do Icumam Lab, Maria Abdalla, explica que além das consultorias e acompanhamento dos projetos, a premiação visa se tornar um incentivo para aprimorar a qualidade e fomentar as produções da região. Os prêmios são serviços oferecidos pelas empresas apoiadoras e os vencedores poderão utilizá-los em um período que vai de um a quatro anos. Regulamento e a ficha de inscrição pelo site do projeto www.icumam.com.br/lab_2018. Informações: 3218-3779, 98244-0678 e 99972-7230.