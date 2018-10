Magazine Humorista Gustavo Mendes apresenta em Goiânia espetáculo 'Di Uma Vez Por Todas'

O humorista Gustavo Mendes está de volta a Goiânia nesta terça-feira (23), às 20h30, no Teatro Madre Esperança Garrido, com seu novo espetáculo, Di Uma Vez Por Todas. O texto destaca piadas sobre o cotidiano e diversos personagens, entre eles a mais conhecida do público, a sátira à ex-presidente Dilma Rousseff. No palco Mendes também solta a voz, imitando grandes nomes da mú...