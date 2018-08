Magazine Humberto & Ronaldo estarão na segunda edição do Festival de Churrasco A Porca A dupla será trilha sonora principal do evento realizado sábado (18)

A música sertaneja da dupla goiana Humberto & Ronaldo será a trilha sonora principal da segunda edição do Festival de Churrasco A Porca, que será realizado sábado (18), das 13 às 22 horas, na Ruína Imperial. O cardápio musical também conta com Shotgun Wives, Maristela Müller, Ana Claúdia, DJ Fanutti, DJ Thiago Jesus e os paulistas Redfox. No repertório dos sertanejo...