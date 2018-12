Magazine Hugo Henrique lança nova música de trabalho em show Além da nova faixa, Enxaqueca, jovem cantor relembra composições consolidadas no repertório

O jovem cantor Hugo Henrique (foto) apresenta-se neste sábado (22), a partir das 22 horas, no Santafé Hall. No repertório, destacam as músicas Só dessa Vez e Mala, canções que compõe o primeiro DVD do artista, além da nova faixa de trabalho, Enxaqueca, lançada nesta semana em todas as plataformas digitais. Com produção musical de Bigair Dy Jaime, a canção faz par...