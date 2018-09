Magazine Hortas orgânicas dividem espaço com flores decorativas

Na casa do engenheiro Usley Sardinha, o jardim é de se comer com a boca e também com os olhos. A horta orgânica divide espaço com flores, árvores frutíferas e palmeiras que dão ao espaço ares tropicais. Criado a várias mãos, o lugar planejado pela paisagista Renata Matos mistura referências dele e da mulher, Carla Mello. “Optamos por algumas espécies mais rústicas, que são...