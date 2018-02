Hortaliças fresquinhas

Vasos e floreiras também servem para o cultivo de hortaliças e temperos, que pode ser feito na cozinha, no parapeito da janela ou no quintal. Quanto ao trato, o processo também é simples: quatro horas diárias de sol e regas todos os dias. A dica antes de plantar espécies como sálvia, manjericão, cebolinha, bálsamo, sálvia e alecrim, é fazer um furo no fundo do recipiente, para drenar a água e não encharcar demais. Grande parte do sucesso da horta se deve ao preparo do solo. Em canteiros, caixas ou vasos, a terra precisa ter uma adubação equilibrada. A solução, nesse caso, é misturar duas partes de terra comum, uma parte de composto orgânico e uma de areia.

Para adubar, torta de nim, húmus de minhoca ou torta de mamona, que é rica em nitrogênio e faz com que as folhas fiquem grandes e robustas. O canteiro não pode ter pedras e o solo deve estar bem fofo para que as pequenas raízes encontrem caminho livre para crescer. Com as hortaliças também é preciso ficar atento na hora da escolha das espécies. A hortelã, por exemplo, tem raízes invasoras, que destroem as vizinhas. Algumas misturas que dão certo são alecrim, tomilho e sálvia; manjericão, anis, carqueja e sálvia; e manjericão, manjerona e cebolinha.