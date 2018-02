Horas seguidas frente às telas também fazem mal aos olhos

Assistir por horas a fio aos episódios das séries favoritas também pode ser ruim para os olhos. De acordo com o oftalmologista Bernardo Magacho, os maiores riscos são ressecamento da córnea, fadiga da musculatura ocular e irritabilidade. A principal causa está na diminuição do piscar, em quantidade e em qualidade, no que ele conceitua como “piscar incompleto”. “Quando estamos concentrados, piscamos menos. É no piscar que há maior liberação da lágrima. Quanto menos lágrimas, menos oxigênio para a córnea”, relaciona.

O médico explica ainda que TV e computador geralmente mantêm uma mesma exigência sobre a visão. “Tudo vai depender do tamanho, distância, luminosidade”, diferencia. Para quem não abre mão de “maratonar” séries sem colocar a visão em risco, ele recomenda fazer pausas, manter a lubrificação adequada dos olhos e observar a distância ideal da TV ou do computador.

O profissional ressalta que não há consenso sobre o tamanho ideal dos aparelhos, mas aponta parâmetros que podem ajudar em uma situação mais saudável. “Existe uma continha na qual multiplicamos a distância da TV ao local de onde a assistimos por 21. Assim temos o tamanho ideal do aparelho”, ensina. Por exemplo: se entre a TV e o sofá há um espaço de dois metros, multiplique a distância por 21 para saber o tamanho ideal da tela. Neste caso, o tamanho ideal é 42 polegadas.