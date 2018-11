Magazine Hora do folhetim

Se Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa vivem um amor musicado de recordações do passado em Todas as Canções de Amor, em O Sétimo Guardião, novo folhetim de Aguinaldo Silva, eles abrem as asas para a imaginação. A novela marca o retorno do escritor ao realismo fantástico, típico de novelas como Roque Santeiro (1985), Tieta (1989) e Porto dos Milagres (2001). Na trama, o ...