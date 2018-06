Magazine Hora do Chay

Nas plataformas streamings, Chay Suede já conta com um disco composto por dez canções criadas por ele. Durante três anos o capixaba esteve à frente dos vocais da banda Rebeldes, junto com outra global, Sophia Abrahão. Após o fim do grupo, ele lançou o primeiro álbum em carreira solo. Chay também esteve à frente do programa de entretenimento Hora do Chay (2013), da MTV...