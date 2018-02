Hora de comprar livros! Amazon e Saraiva dão descontos de até 80% em obras – e em outros produtos

Amazon e Saraiva acabam de anunciar uma megapromoção em seus sites, com descontos de até 80% em livros. A ação começou às 18 horas desta quinta-feira, 1º, e vai até as 23h59 de segunda-feira, 5.



Crônicas de Nárnia (WMF Martins Fontes) e Guia Ilustrado Zahar de Vinhos Franceses (Zahar), por exemplo, custam exatamente o mesmo nas duas lojas. O primeiro, de R$ 99 sai agora por R$ 19,90 e o segundo, de R$ 69,90 por R$ 19,90.



A promoção da Amazon - para comemorar, atrasada, os cinco anos de Brasil (6/12/12) - inclui descontos no leitor digital Kindle, em livros físicos e digitais, eletrônicos, artigos de casa e cozinha, ferramentas e produtos de papelaria. Os livros importados têm desconto cumulativo. Quem comprar dois títulos ganha 5% de desconto; três, 10% e quatro ou mais, 20%.



A campanha Livro é na Saraiva prevê, além do desconto de 80% em títulos selecionados, descontos progressivos - para qualquer tipo de livro. Na compra de dois títulos, o cliente tem 10% de desconto; de três volumes, 15%; quatro ou mais, de 20%. Há também uma seleção de livros importados com 50% de desconto - para HQs, o desconto é de 25%. Títulos universitários da área de Direito estão pelo menos 20% mais baratos. O leitor digital da Saraiva, Lev neo, sai de R$ 479 por R$ 310.



