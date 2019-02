Magazine Hora da virada: Segunda parte da nona temporada de The Walking Dead estreia neste domingo Expectativa é de mais ação e explicação dos saltos temporais

A continuação da nona temporada de The Walking Dead, do canal AMC, está de volta com o desafio de esquentar novamente a série depois de uma primeira parte cheia de saltos temporais. Se passaram seis anos da batalha contra Negan e os Salvadores. A estreia mundial na TV - para quem não assistiu antecipadamente pelo Fox Play (serviço de streaming) o capítulo Adaptatio...