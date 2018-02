Homenagem justa

A vida e carreira do cantor Sérgio Reis será retratada no teatro no espetáculo Coração Estradeiro – O Musical, que terá direção de Ricardo Fábio e Márcio Macena. O escolhido para interpretar um dos maiores e mais queridos nomes da música sertaneja é o cantor Leo Chaves, irmão e parceiro de Victor Chaves. Será o primeiro trabalho dele como ator. Com o mesmo título de álbum lançado por Sérgio em 2008, o projeto deve estrear ainda em 2018 e no repertório não faltarão sucessos como Menino da Porteira, Panela Velha e Pinga Ni Mim. “Depois de tanta estrada, ser vivido por um artista como o Leo é muito gratificante”, comemorou Sérgio Reis, nas redes sociais. Aos 77 anos, Serjão já gravou 108 discos e teve mais de oito indicações ao Grammy Latino, tendo ganho o prêmio internacional por três vezes. O último álbum do artista, Questão de Tempo, foi lançado em 2013. Além da música, o cantor se dedica à política. Foi eleito deputado federal por São Paulo em 2014.