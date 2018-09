Magazine Homenageada em festival, Helena Solberg defende poder de denúncia do audiovisual Aos 80 anos, única mulher do Cinema Novo mostra que não perdeu o tom contestador do movimento popularizado por Glauber Rocha

Defensora do cinema como ferramenta de reflexão Helena Solberg levou ao pé da letra a frase que Glauber Rocha (1939-1981) falava aos quatro cantos. Com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça a jovem de 28 anos embarcou no desafio de questionar mulheres da alta burguesia carioca sobre casamento, sexo e política, abrindo um debate sobre a educação elitista e conservadora d...