Homem manda foto da namorada para a mãe e acaba entregando um segredo bem picante do casal

Imagine encontrar um presente dado pela sua mãe que já era considerado como perdido. Um rapaz do Tennessee, nos Estados Unidos, achou que estava fazendo bonito ao mandar para a mãe dele uma foto de uma jaqueta que estava sumida, mas acabou pagando o maior mico. Maison Vallance pediu à sua namorada para segurar a blusa enquanto ele tirava a foto, como mostra uma nota do site Metrópoles.

O que ele não prestou atenção foi em um pequeno detalhe que entregou um pouco do comportamento do casal na cama. Bem acima da cama estava uma corda que é usada por casais adeptos de malabarismo na hora do sexo e que serve também para prender o parceiro. Ou parceira.

Não contente em mostrar o achado apenas para a mãe, ele também postou a foto no Twitter com a seguinte legenda: “Eu tirei essa foto para minha mãe saber que encontrei o casaco que ela me deu, mas Meghan está muito bonita nela para não compartilhar”. Não demorou para os internautas 'caírem matando' nos comentários.

Em seguido, o jovem postou: “Ok, acabei de perceber que mandei para minha mãe a foto com as cordas presas na minha cabeceira…”.

Ele afirma que a mãe não notou nada de diferente na imagem e que não passou por nenhum constrangimento com ela.

É como dizem na rede mundial de computadores: "Deus perdoa, mas a internet, não!".