Quem escuta uma vez, não consegue esquecer a Jenifer do Tinder. Isso todo mundo já sabe. O que veio à tona nesta semana é o fato de que o hit do versão na voz de Gabriel Diniz foi criado por oito amigos compositores de Goiânia. Em uma casa no Parque Anhanguera, o grupo, autointitulado Big Jhows, compõe várias canções, em espécie de linha de produção, e foi ali que nasceu o sucesso da vez.

A música remete à história de uma mulher que deu em cima de um dos rapazes do grupo, durante um show na Pecuária de Goiânia. O caso, compartilhado entre o grupo, fez Junior Lobo instigar os amigos a fazer a composição. Era junho de 2018. Não foram necessários mais que 15 minutos para que a letra de Jenifer ficasse pronta, lembra Leo Souza, dupla com Thales e um dos oito amigos. “Em 40 minutos todo o arranjo também já estava pronto”, contou Leo ao POPULAR.

Animados com o resultado, os compositores gravaram uma versão demo e enviaram a vários empresários e artistas. “A gente tem o costume de mandar músicas para quem a gente acha que pode dar certo. Mas Jenifer era fora da casinha. Resolvemos mandar para todo mundo”, diz Leo. Na época, o sertanejo Gusttavo Lima se interessou e enviou mensagem a Junior Lobo. Para a alegria dos músicos, o cantor pagou pelos direitos exclusivos e gravou a música no dia seguinte. Durante um show no Maior São João do Mundo, na Paraíba, Gusttavo cantou Jenifer e profetizou: “Tem cheiro de hit”. No entanto, o sertanejo nunca chegou a soltar a música oficialmente.

Meses depois, o cantor Gabriel Diniz descobriu que Jenifer havia sido comprada por Gusttavo Lima, mas que não havia sido lançada. Durante um encontro, Diniz pediu para comprar de Gusttavo o hit. Diniz conta que ninguém de seu escritório acreditou na música. Em setembro, Jenifer ganhou clipe estrelado pela atriz Mariana Xavier e a ex-BBB Aline Gotschalg. Neste mês se tornou uma das mais tocadas no Brasil, apontada como hit do carnaval. Jenifer está no topo das playlists do Spotify e chegou a ocupar o segundo lugar do pódio das 50 mais executadas no País.