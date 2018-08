Magazine Historiador israelense Yuval Noah Harari lança novo livro, 21 Lições Para o Século 21 A obra reúne artigos já publicados e palestras do autor sobre trabalho, liberdade e vigilância, nacionalismo, religião, imigração, educação, guerras, política, fake news, clima, etc

O historiador israelense Yuval Noah Harari ficou conhecido no mundo todo quando contou a história da humanidade em pouco mais de 400 páginas. Sapiens (L&PM), de 2015 e best-seller internacional, é, ainda hoje, a não ficção mais vendida no ano no Brasil. Depois, em 2016, veio Homo Deus - Uma Breve História do Amanhã (Companhia das Letras), também sucesso de público....