Histórias entrelaçadas

Em muitos momentos é impossível falar sobre a história do teatro brasileiro sem entrar na trajetória de Paulo Autran. O ator, morto em 2007, ganhou, no ano passado, um documentário biográfico que investiga o legado deixado pelo carioca. Paulo Autran – O Senhor dos Palcos (2017) se escora fundamentalmente em pesquisas de arquivo: entrevistas dadas pelo ator, cenas de peças, filmes e novela, além de depoimentos de amigos, entre José Celso Martinez Corrêa, Karin Rodrigues, Bibi Ferreira, Mauro Farias e Fernanda Montenegro. O longa traz ainda uma compilação de grandes momentos da carreira de Autran, como suas participações no filme Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha; e na telenovela Guerra dos Sexos (1983), de Carlos Lombardi e Silvio de Abreu. O filme de Marco Abujamra brinca com um apelido de Paulo, conhecido como “o Senhor dos Palcos” devido aos 60 anos de carreira e 90 peças encenadas. O documentário será exibido hoje, às 22 horas e no domingo, às 14h30.