História inédita dá continuidade à franquia sobre casa assombrada em Amityville

Desde o gráfico, sonoro e visualmente exagerado Maníaco (2012), o diretor francês Franck Khalfoun mostrou que tem mão boa para suspense. Hoje, ele volta para as salas de cinema com o mais recente capítulo da franquia americana de terror Amityville. Dessa vez, em Amityville, o Despertar, a trama gira em torno da jovem Belle (Bella Thorne) que se muda para a casa onde, há 43 anos, uma família inteira foi brutalmente assassinada.

Para evitar que o espectador confunda alhos com bugalhos e saia de casa esperando uma refilmagem do longa A Cidade do Horror (1979) ou uma continuação de Horror em Amityville (2005), vale citar que o filme de Franck Khalfoun é história original que se passa nos dias de hoje, conciliando um tom moderno ao clássico gênero de terror.

Na trama, Belle chega a Long Island com a mãe, Joan (vivida por Jennifer Jason Leigh) e o irmão, James (interpretado por Thomas Mann), que, após sofrer um acidente, está em estado vegetativo. Os fãs da franquia vão comemorar assim que descobrirem que o novo lar da família de Belle é a casa assombrada do longa Horror em Amityville, dirigido por Andrew Douglas. Assim que James começa a apresentar melhoras, já tendo sido desenganado pelos médicos, a jovem passa a desconfiar que o garoto foi possuído por um espírito maligno que pretende retornar do mundo dos mortos. Não demora muito para que estranhos eventos comecem a acontecer, afetando a vida da família e indicando que uma presença maligna está oculta na casa.

Apesar de Franck Khalfoun não ser o homem das narrativas densas e dos personagens bem construídos, o público pode esperar uma trilha sonora crescente e impactante, cortes repentinos, sangue e pitadas de horror, com cenas que devem causar repulsa. A produção é de Jason Blum, das franquias Atividade Paranormal (2009) e Sobrenatural (2011).