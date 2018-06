Magazine HGG recebe exposição do MAG Itinerante Entre os trabalhos estão obras de artistas como Amaury Menezes (foto), Divan Borges, Fé Córdula, Fernando Costa Filho, Neilam, Zé César, entre outros. A exposição é aberta a visitantes externos

Uma mostra composta de 70 telas, que reúne três coleções do acervo do Museu de Arte de Goiânia agrupando obras de 63 artistas goianos de diferentes épocas, modalidades, técnicas e estilos, integra a atual edição do projeto Arte no HGG, já em cartaz. A primeira coleção, composta por nove obras, representa o projeto MAG Itinerante, de 1998. Fazem parte também da exposi...