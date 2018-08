Magazine Heróis de Botequim e mestre Monarca estreiam novo projeto em Goiânia Um dos maiores sambistas do Brasil, mestre Monarco é convidado da estreia o Heróis Convida no Clube Social Feminino

Vai ser difícil segurar a emoção. Os Heróis de Botequim, um dos grupos responsáveis por trazer o samba de volta aos pés dos goianos, vão dividir o palco com um dos seus maiores ídolos, o cantor e compositor Hildemar Diniz, o mestre Monarco. O show faz parte do projeto Heróis Convida, que estreia neste sábado (11), às 20 horas, no Clube Social Feminino. Prestes...