Heróis de Botequim e Grace Carvalho fazem festa na noite do Imerse

O grupo Heróis de Botequim e a cantora Grace Carvalho (foto) são as atrações da noite deste domingo, às 20 horas, no Imerse, dentro do projeto Vem pra Roda. Os artistas se unem para celebrar o samba no seu formato mais popular, em uma roda de samba, onde público e músicos se misturam em um canto só. O ingresso custa R$ 10 para quem chegar até as 20 horas e R$ 15 para quem chegar após este horário.

O grupo goianiense e a cantora destacam repertório inspirado nos grandes compositores da música nacional, entre eles Chico Buarque, Ataulfo Alves, Vinícius de Moraes e Cartola. Com a formação de Alex Formiga, Gilberto Lima e Guilherme Noleto, o Heróis de Botequim sempre investem em um visual “malandro”, simbolizado pelo chapéu panamá, uma moda que virou marca registrada do grupo.

Já Grace Carvalho, que foi participante da primeira edição do programa The Voice Brasil, é um dos ícones do movimento de redescoberta do samba da cidade. “Temos que ressaltar que Goiânia não tem essa tradição, então estamos tentando expandir essa cultura”, salienta Grace Carvalho. A noite conta também com a discotecagem da DJ Pri Loyola.

SERVIÇO

Show: Grace Carvalho e Heróis de Botequim

Data: Domingo, a partir das 20 horas (abertura da casa às 18 horas)

Ingresso: R$ 10 até as 20 horas e R$ 15 após este horário

Local: Imerse (Rua 115 nº 488. Setor Sul)

Informações: 3093-0620