Magazine Heróis de Botequim animam tarde no Quintal do Jajá O grupo já abriu shows de grandes nomes da música, como Alcione, Diogo Nogueira e Demônios da Garoa

O grupo Heróis de Botequim (foto) é a atração deste sábado, a partir do meio-dia, no Quintal do Jajá. Além de apresentar trabalho autoral, o grupo goiano de samba de raiz geralmente faz uma homenagem aos grandes mestres do samba brasileiro e interpreta canções como de Adoniran Barbosa, Cartola, Chico Buarque e Paulinho Viola. Formado por Alex Formiga, Gilberto Lima e Guilherme Nole...