Magazine Henrique, da dupla com Juliano, sobre Marília Mendonça: é uma irmã para mim, somos muito brincalhões Antes de embarcar para Goiânia, onde faz show neste sábado (8), o sertanejo falou ao POPULAR sobre o show que retorna à capital goiana, a carreira, e o 'pedido' de beijo da plateia à Marília Mendonça

Para quem resolveu não sair de Goiânia no feriado uma opção para não ficar em casa é o show dos irmãos sertanejos Henrique & Juliano neste sábado, a partir das 22 horas, no complexo A Casa. A dupla, como de costume na carreira, deve arrastar uma multidão para o local. No repertório, grandes sucessos para fazer todo mundo cantar junto, como Até Você Voltar, Cuida ...