Magazine Harvey Weinstein vai se declarar inocente das acusações de estupro e assalto sexual Ao todo, são mais de 80 acusadoras em vários países, ao longo de mais de três décadas

Por que sorria o produtor Harvey Weinstein, na manhã de sexta-feira? Algemado, estava a caminho de um tribunal nova-iorquino, onde ouviria uma juíza anunciar as primeiras duas acusações de estupro e assalto sexual, no que pode ser o começo de uma fila de processos criminais como potencial de décadas de prisão no horizonte. A galeria de mulheres que acusam Weinstein i...