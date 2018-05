Magazine Harvey Weinstein pode pegar até 25 anos de prisão por estupro A incriminação chega pouco depois de os advogados do ex-produtor terem comunicado sua decisão de não testemunhar perante o grande júri

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein foi indiciado ontem por estupro e crimes sexuais por um grande júri de Nova York, nos Estados Unidos. Segundo um comunicado da Procuradoria do Distrito de Manhattan, as acusações dizem respeito a abusos contra duas mulheres e ocorreram em 2004 e 2013, quando Weinstein, no papel de dono da Miramax, era um dos homens mais podero...