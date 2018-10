Magazine Harry Potter completa 20 anos Aniversário de lançamento do 1º livro ganha mostra em museu

Há 20 anos do lançamento do primeiro livro da saga Harry Potter, o museu Historical Society, de Nova York, inaugura nesta sexta-feira (5) uma exposição em homenagem à obra, chamada "Harry Potter: A History of Magic". A mostra vai até 27 de janeiro de 2019. Inicialmente idealizada na Biblioteca Nacional do Reino Unido, onde foi exposta no ano passado, a mostra é divi...