Harpista é atração no Sarau do HGG

Dentro da programação especial de Natal do Hospital Alberto Rassi, a harpista Aline Araújo faz apresentação nesta quarta-feira, às 17 horas, no Sarau do HGG. Pacientes, acompanhantes e colaboradores da unidade poderão acompanhar a apresentação da musicista que preparou repertório especial. Amanhã, fechando a programação de 2017, a partir das 18h30, é a vez dos músicos Eduardo Bassan e Thaís Oliver encantarem pacientes tocando e cantando nos leitos da unidade o melhor do sertanejo clássico e romântico.

Noite do karaokê

Aniversário com cantoria pop

O Bolshoi Pub convida os aniversariantes da cidade a celebrarem a data na casa que tem na programação hoje o já tradicional Karaokê Entre Amigos. Os aniversariantes da semana têm direito a até 20 cortesias mais um drinque. A entrada grátis vale até as 22 horas. Para participar, é preciso mandar a lista para o e-mail contato@bolshoipub.com.br até às 17 horas. Nesta última edição do karaokê do ano, os melhores calouros vão disputar prêmios no grande concurso mensal Bolshoi SuperStar. É perder a vergonha e soltar o vozeirão. Rua T-53, esquina com Av, T-2, Setor Bueno. Telefone: 3241-0731.