Ainda é cedo para falar em favoritismo, mas se depender do histórico do Big Brother Brasil, a estudante goiana Hariany Almeida, 21 anos, deve ir longe no programa. Em três semanas de confinamento, a loira sobreviveu a três paredões – o último contra a carioca Hana. “É um sinal que é muito querida aqui fora e isso é o que mais importa”, comenta Dhomini, campeão da terceira edição do programa, após superar quatro rivais na disputa pela preferência do público.

Não ser querido pela maioria dos colegas de confinamento, caso de Hariany, nem sempre quer dizer que o público também pretende excluir o participante. Pelo contrário. No histórico do reality show, cinco brothers foram campeões após passar por cinco berlindas e voltar para o jogo com força total para disputar o prêmio: Jean Wyllys (BBB 5), Diego Alemão (BBB 7), Marcelo Dourado (BBB 10), Cézar (BBB 15) e Emily (BBB 17).

Enquanto a maioria dos confinados seguem colocando Hariany no paredão com a justificativa de afinidade, telespectadores preferem mantê-la no jogo. Ela escapou do super paredão que eliminou o artista plástico Vinícius; da segunda berlinda, que mandou mais cedo para casa o médico Gustavo; e do último que culminou na saída da youtuber Hana. “Aos olhos do público, a estratégia dela é certa”, analisa Dhomini.

Segundo Yuri Fernandes, que participou do BBB 12 e do BBB 13, quando um participante sofre perseguição na casa, ganha força do público e pode chegar à final. “Isso aconteceu algumas vezes, mas não quer dizer que Hariany vai ganhar”, relativiza. No histórico, dois brothers superaram mais de cinco paredões e perderam na final, caso de Gyselle, do BBB 8, e Wesley, do BBB 11.

Para o mais recente participante goiano no reality, Breno Simões, que ficou em quinto lugar em 2018, estar no paredão logo de cara é bom pela visibilidade. “Quando você enfrenta alguém mais fraco, acaba ganhando força aqui fora”, analisa. O arquiteto vê semelhança do jogo de Hariany com o próprio. No BBB 18, enquanto a casa estava dividida, Breno ficava na dele. “Ela está fazendo isso também. Não combina votos e não é prepotente”, compara.

Breno não acredita em perseguição contra a goiana. Segundo o ex-BBB, no início os confinados procuram um motivo para votar em qualquer um. “Não acho que seja pessoal. A maioria procura um pretexto, seja por afinidade ou por não ajudar nas tarefas da casa. Tem outra coisa: tem gente que começa a votar somente numa pessoa e segue até o final repetindo a mesma opção para não se indispor com outros”, explica.