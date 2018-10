Magazine 'Halloween Pet': Concurso de fantasias para animais de estimação chama atenção em Goiânia; fotos Evento teve desfile de pets, com direito a passarela

A 1ª edição do Halloween Pet, realizada no último sábado (27), teve desfile de animais e concurso de fantasias, com direito a passarela para os pets. Promovido pela EBM Desenvolvimento Imobiliário, o evento ocorreu na Central de Decorados da empresa, na Alameda Ricardo Paranhos, no setor Marista, em Goiânia. Entre os bichinhos, quem chamou a atenção foi a golde...