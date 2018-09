Magazine Há exatos 30 anos era lançado o clássico Elvira, A Rainha das Trevas Filme protagonizado por Cassandra Peterson ficou na memória de muitos que ainda recordam da personagem excêntrica

A icônica cena em que a personagem Elvira, de A Rainha das Trevas (1988), balança o sutiã, enquanto canta a música Here I Am, ainda vai perdurar na memória de muitos marmanjos que assistiram ao filme na época do seu lançamento ou em mais uma Sessão da Tarde (Rede Globo). A produção dirigida por James Signorelli comemora 30 anos de lançamento neste domingo (30), ...