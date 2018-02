Há cem anos nascia Jacob do Bandolim, um dos grandes instrumentistas brasileiros

Todo o carnaval tem seu fim, mas, para Jacob do Bandolim, música popular deve ser sentida e acalentada durante todo ano. Há cem anos nascia um dos grandes instrumentistas brasileiros, carioca de Laranjeiras que ajudou a elevar as melodias instrumentais para outros patamares da produção musical. Não há um bandolinista surgido depois dele que tenha criado um estilo, técnica e sensibilidade própria como a de Jacob. Na época do ouro do rádio, não se ouvia mais nada além dos versos melódicos do bandolim. Nos bailes do Rio de Janeiro, o ritmo era certo.

No ano do centenário de Jacob, nascido em 14 de fevereiro de 1918, diversas são as homenagens que músicos e produtores realizam para o mestre do choro. Em Goiânia, o instrumentista Tony Calaça e outros amigos, por exemplo, resolveram montar um show em sua homenagem, com repertório de clássicos do carioca em uma interpretação atual com guitarra, baixo, bateria, violão e elementos jazzísticos. A apresentação será no próximo domingo, na Toca Coletivo, com promessa de volta aos grandes bailes de choro.

Não faltarão apresentações de clássicos como Vibrações, Doce de Coco, Noites Cariocas, Assanhado e Receita de Samba, que se eternizaram em rodas instrumentais. “Queremos resgatar as canções de Jacob que a maioria dos mais jovens não conhecem e que acabaram caindo no esquecimento. Selecionamos músicas que marcaram gerações e que até hoje representam a música popular brasileira em sua vertente mais original. Não podemos nos esquecer dos grandes melodistas e compositores que formaram a identidade musical do País”, aponta Calaça.

O trabalho de Jacob vem sendo reproduzido e dialogado ao longo do tempo por outros instrumentistas, a exemplo de Luperce Miranda. Foi o músico agora centenário que colocou o bandolim como um instrumento solista por excelência. O carioca sempre enxergava em seus ídolos, como Orestes Barbosa, Noel Rosa, Nonô, Pixinguinha, Paulo Tapajós e João Pernambucano, grandes compositores que poderiam aproximar outros instrumentos sonoros do choro para gravações em estúdios e aplicações nas rádios.

Jacob era avesso das modernizações da música e chegou a decretar a morte do choro em um depoimento de 1967 para o Museu de Imagem e do Som (MIS), do Rio de Janeiro. Sempre foi defensor ativo da glória do gênero e criticava o renascimento promovido pelos mais jovens chorões que mesclavam choro, samba e jazz numa mesma canção. Para ele, Pixinguinha era uma espécie de deus.

Perfeccionista e um tanto mal-humorado, Jacob era um pesquisador de sons, compositor e líder nato de conjuntos de choro. Defendia o poder da valsa, e, mesmo que não fosse um adorador nato do carnaval, sentia uma atração sonora pelo frevo, principalmente depois de conhecer Pernambuco. Escolheu o bandolim porque defendia a sonoridade do sentimental e do lírico, num instrumento colado ao peito. Solista ou em conjunto, ele via na música instrumental um paraíso musicado.