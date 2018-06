Magazine Há 20 anos, o Brasil perdia Leandro, da dupla como irmão Leonardo O cantor morreu vítima de um câncer raro e agressivo no pulmão aos 36 anos

“Parece que o meu filho veio ao mundo para que eu pudesse ajudar outras pessoas.” A afirmação de Carmem Divina, mãe do cantor Leandro, que morreu há exatos 20 anos, vítima de câncer raro no pulmão, explica a dedicação integral à Casa de Apoio São Luiz. O local atende gratuitamente pacientes com a doença. Para ela, foi o grande legado deixado pelo filho. Foi a ped...