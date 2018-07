Magazine Gusttavo Lima vai gravar DVD em show de 5 horas na Festa do Peão de Barretos Artista é embaixador da Festa do Peão de Barretos pelo segundo ano consecutivo

O cantor Gusttavo Lima disse em entrevista ao programa ‘Conversa com Bial’, da Rede Globo, desta quinta-feira (19), que vai gravar o seu sétimo DVD em um show de cinco horas na 63ª Festa do Peão de Barretos, que acontece de 16 a 26 de agosto, no Parque do Peão. O artista, que é embaixador do evento pelo segundo ano consecutivo, promete muita emoção durante a apre...