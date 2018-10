Magazine Gusttavo Lima reduz quase pela metade agenda de shows em outubro; entenda o motivo Sertanejo gravou sétimo DVD de sua carreira no último mês de agosto, durante a Festa do Peão de Barretos

O cantor sertanejo Gusttavo Lima diminuirá a quantidade de apresentações pelo País em outubro quase pela metade. A informação foi confirmada pela assessoria do músico ao POPULAR nesta segunda-feira (1°). De acordo com os responsáveis pela comunicação do sertanejo, as ações de divulgação do sétimo DVD de sua carreira, gravado em agosto na Festa do Peão de Barretos, no int...