Gusttavo Lima publica vídeo com fuzil e declara apoio a Jair Bolsonaro

Na noite dessa quinta-feira (22), o cantor Gusttavo Lima fez uma postagem no Instagram em que aproveitou para demonstrar seu posicionamento político e ainda para criticar o Estatuto do Desarmamento.

O artista declarou apoiar a candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro à presidência. “Hoje em dia no Brasil só está desarmado o cidadão de bem. O cidadão armado é a primeira linha de defesa de um país. Revogação do Estatuto do desarmando já. Nossas família e nossas casas protegidas, Barrett .50. Tarde de tiro, thank You brooo. #bolsonaro2018”, escreveu em sua rede social marcando o perfil de Bolsonaro.

O vídeo publicado foi feito durante uma aula de tiro na Ares Firearm Training, nos Estados Unidos.

Até às 11h10min desta sexta-feira (23), o post já tinha mais de 408 mil visualizações. A publicação foi replicada na página oficial do cantor no Facebook, onde tinha mais de 18 mil reações e 4,1 mil comentários, mais de 3,6 mil compartilhamentos e 173 mil visualizações.