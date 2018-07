Magazine Gusttavo Lima posta vídeo do primeiro encontro dos filhos e emociona web; assista 🎥 O caçula da família nasceu no início da tarde da última terça-feira (24), em Goiânia

O cantor Gusttavo Lima arrancou suspiros dos seus seguidores na manhã desta quinta-feira (26), ao compartilhar um vídeo do momento em que ele a mulher, Andressa Suita, apresentam o recém-nascido Samuel ao irmão mais velho, Gabriel. “É igual você”, disse o sertanejo ao primogênito de 1 ano, que pula de alegria no colo do pai. A publicação de Gusttavo Lima já foi vi...