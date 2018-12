Magazine Gusttavo Lima e Neguinho da Beija-Flor são as principais atrações do réveillon em Goiânia Programação na capital atende todos os gostos e bolsos; confira o roteiro

Para quem decidiu ficar em Goiânia na virada do ano, opções de festa não vão faltar para todos os gostos e bolsos. Clubes, bares e espaços conhecidos do público por receber grandes shows prepararam uma programação especial para a noite da virada. É hora de vestir branco, fazer contagem regressiva, brindar com os amigos e desejar um ano melhor que 2018. Entre os ...