Gusttavo Lima anuncia que será papai novamente

Será que o baby boom de 2018 dos famosos já começou? O cantor sertanejo Gusttavo Lima e sua mulher, Andressa Suita, acabam de anunciar que estão grávidos novamente. O artista e a modelo usaram suas redes sociais para contar a novidade na manhã deste sábado (20).

Andressa, que completa 30 anos neste sábado, está na 10ª semana de gestação. Agora a expectativa é em torno do sexo do bebê. Casados desde dezembro de 2015, o casal já é pai do pequeno Gabriel, que na próxima sexta-feira (28) completa sete meses. O primogênito nasceu em Goiânia pesando 3,510 kg e medindo 51 cm.