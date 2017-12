Gustavo Rocchi mistura folk, country e rock rural em boteco japonês

O cantor Gustavo Rocchi (foto) é a atração da noite desta quinta-feira, a partir das 19h30, no boteco japonês Izakaya Kanpai. Cantor, instrumentista e compositor, Gustavo tem um estilo definido por influências de folk music, country, bluegrass, blues, rock rural e world music. Seu som é uma mistura de música folclórica, erudita e popular, todos experimentados pelos regionalismos brasileiros. Apaixonado por artes e pela música, o músico tem 12 anos de carreira, algumas composições e gosta de se apresentar com violão folk e gaita. Paulista de Lins, o artista mora em Goiânia desde 2006, onde começou a tocar nos bares e casas noturnas da cidade. Em 2008, gravou quatro singles de sua autoria. Em 2013, foi a vez de seu primeiro trabalho independente, o disco Gustavo Rocchi, composto músicas autorais e releituras. Em 2015, gravou Viajar Por Aí, também independente. Neste ano lançou o EP Horizontes, com cinco músicas de sua autoria No setlist desta noite, figuram sucessos de Bob Dylan, Elvis Presley, Zé Ramalho, Almir Sater, Zé Geraldo e Johnny Cash. Couvert artístico: R$ 10. Rua 1.134, nº 135, Setor Marista.